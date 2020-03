Koronawirus. Piosenkarka wypisuje bzdury o szczepionkach. Burza w komentarzach

M.I.A., a naprawdę Mathangi Arulpragasam, to pochodząca ze Sri Lanki brytyjska wokalistka, kompozytorka i producentka, której kawałek "Paper Planes" w 2008 r. trafił na 1. miejsce "Billboardu". We środę na Twitterze 44-letniej piosenkarki pojawił się "niefortunny" wpis. M.I.A. pisze:

"Lwia część nauki śpi z biznesem. Biznes sypia z bankami, Banki z technologią, technologia z nami, a my z koronawirusem . Korona sypia z nauką. I tak dalej".

Piosenkarka podzieliła się też historią, w której opisała, jak została zmuszona do zaszczepiania swojego dziecka, przed puszczeniem go do szkoły.