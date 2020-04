Koronawirus w Polsce. Zofia Ślotała pomaga polskiej policji. Tak jak umie

Pandemia koronawirusa obudziła w Polakach głęboko drzemiącego krawca. Wszyscy szyją maseczki, także gwiazdy i celebryci. Choć w przypadku Zosi Ślotały sprawa wygląda nieco inaczej, bo 31-latka jest bądź co bądź uznaną stylistką.

Ślotała zapowiedziała, że za każdą kupioną maseczkę jej firma przekaże drugą - za darmo - do szpitala. Dodajmy, że maseczki nie należą do najtańszych, a inne podmioty robią to samo całkowicie za darmo, w dodatku bez robienia medialnej szopki.