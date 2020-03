Koronawirus. Wpis Agnieszki Chylińskiej uspokoi wielu fanów

W związku z zagrożeniem koronawirusem gwiazdy przekładają koncerty. Przekładają, a nie odwołują! Agnieszka Chylińska napisała specjalny post dla fanów i tych, którzy już mają bilety na jej występy.

"Drodzy. Pragniemy Was zapewnić i uspokoić, że ŻADEN KONCERT z Trasy 25 lat Agnieszki Chylińskiej "Warto było szaleć tak" NIE ZOSTANIE ODWOŁANY. Dajemy Wam na to słowo. BILETY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ" - czytamy.

"Moja trasa 25-lecia jest dla mnie trasą, na którą czekałam i przy której napracowało się wiele, wiele osób, by się zadziała, by się wydarzyła. Koncerty w Szczecinie, Częstochowie, Brukseli, Hadzie i Łodzi potwierdziły mi tylko, że warto było taką trasę dla was stworzyć. O terminach przeniesionych występów będziemy was informować na bieżąco. Pamiętajcie, że koncerty trasy 25-lecia zostają przeniesione, a nie odwołane. Czujcie się zaproszeni. Czekam na was pełna nadziei. Przytulam was mocno" - czytamy.