Koroniewska nie odebrała nagrody. Jej córka trafiła do szpitala

"Życie jest pełne niespodzianek. I zwrotów akcji. [...] Okazało się po wczorajszej gali, że dostałam zaszczytną nagrodę Influencer roku! I niestety nie mogłam tam być. Bycie mamą nie jest łatwe. Bycie mamą to ciągła walka kompromisów. Ale Wiem jedno, że NIC nie dzieje się w życiu przypadkiem. My z małą w szpitalu, a to mój mąż odbiera tę nagrodę! - napisała Joanna Koroniewska.