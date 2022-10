Koroniewska spisała testament. Sytuacja w rodzinie mocno się skomplikowała

Pomponik postanowił skontaktować się z Koroniewską. Co ciekawe, spytał gwiazdę o to, czy spisała testament. Było to nawiązanie do sytuacji z Pauliną Młynarską, która poinformowała ostatnio o sporządzeniu takiego dokumentu. Koroniewska wyznała, że testament spisała wiele lat temu. - Jeżeli masz dzieci i masz sytuację taką, jaką masz, to jest podstawa. W mojej sytuacji rodzinnej, która też jest bardzo skomplikowana, posiadanie testamentu jest podstawową sprawą - zdradziła.