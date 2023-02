Kortowiada 2023: do line-upu dołącza Kult, Ralph Kaminski i inni znani wykonawcy

Grono wykonawców, którzy wystąpią na Scenie Głównej umiejscowionej w samym sercu Kortowa, na Plaży Kortowskiej, powiększa się z każdym tygodniem – w każdy wtorek ujawniane są kolejne nazwiska. Do zapowiedzianych wcześniej artystów – był to Oki, Michał Szczygieł, bryska, Gibbs oraz Pezet – w ostatnim czasie dołączył Igo, Błażej Król, Kult, Sarius oraz Ralph Kaminski. Line-up staje się zatem coraz bardziej imponujący, a to nadal nie wszystko, ponieważ zgodnie z zapowiedziami podczas olsztyńskich juwenaliów w tym roku wystąpić ma łącznie 15 zespołów.