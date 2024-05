Kortowiada 2024 - najlepsze juwenalia w Polsce startują już jutro

Wraz z jednym ze Sponsorów Głównych Kortowiady, czyli T-Mobile, organizatorzy przygotowali Kino Plenerowe. Przez 3 kolejne dni, od czwartku do soboty o 18:00, na ekranie znajdującym się na Boisku przy Starej Pętli, wyświetlone zostaną po 2 filmy. Wydarzenie jest całkowicie darmowe i może wziąć w nim udział każdy uczestnik. W planie Kortowiady znajduje się także wydarzenie skierowane do fanów planszówek, czyli Festiwal Gier Planszowych, w którym będzie można wziąć udział w kortowiadową sobotę. Pograć w planszówki również będzie mógł każdy, kto przyjdzie do Namiotu przy Wydziale Humanistycznym o 15:00 i wyrazi taką chęć. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszył się również Speed Dating, dzięki któremu wszyscy uczestnicy Kortowiady mogli poznać kogoś nowego. W związku z tym będzie można wziąć udział w szybkich randkach także podczas Kortowiady 2024 - także to wydarzenie odbędzie się w Namiocie, jednak w piątek o 13:00..