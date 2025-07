Kortowiada 2025, czyli największy festiwal studencki, już za nami!

Kortowiada 2025 przeszła już do historii – był to wspaniały festiwal studencki. Przez 4 dni, od środy do soboty kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego tętnił życiem, muzyką oraz radością. Łącznie przez wszystkie dni na Kortowiadzie bawiło się niemal 70 000 uczestników – na koncertach, wydarzeniach towarzyszących i w przestrzeni Kortowa, w którym wyczuwalny był festiwalowy nastrój.