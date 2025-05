Kortowiada 2025 rozkręca się na dobre! Dwie sceny, trzy dni i kilkadziesiąt powodów, by uczestniczyć w tym festiwalu studenckim

"Scena Cześć! UWM" to propozycja dla tych, którzy cenią różnorodność i wysoką jakość na każdym poziomie. Już w czwartek zagra tam Daria ze Śląska, której alternatywne brzmienia zyskały uznanie wśród fanów nowoczesnego popu. Tego samego dnia wystąpi również Wiktor Dyduła – artysta znany z głębokich tekstów i charakterystycznego głosu – a wieczór zamkną dwie potęgi: rockowa legenda Myslovitz i Szpaku, znany z zapadających w pamięć koncertów i osobistych linijek. W piątek scenę przejmie Chivas – przedstawiciel nowej fali rapu, a po nim Lanberry, której popowe przeboje nie schodzą z list przebojów. Wieczorem czeka nas mocne uderzenie klasyki – najpierw niezapomniane hity Lady Pank, a później energetyczny koncert zespołu Enej, który porywa tłumy do tańca. Sobotni line-up to kolejna gratka: Wojtek Szumański wprowadzi publiczność w klimat, który idealnie zagra z ciepłym, majowym popołudniem. Następnie na scenie pojawi się T.Love – formacja, która niezmiennie przyciąga kolejne pokolenia fanów. Tuż po nich Mrozu z charakterystycznym połączeniem soulu, funku i popu podkręci atmosferę przed finałowym koncertem – a ten należeć będzie do OKI-ego, który zamknie "Scenę Cześć! UWM" mocnym akcentem.