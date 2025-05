Kortowiada 2025 – Studenckie święto na Warmii i Mazurach!

Podczas tegorocznej Kortowiady od 29 do 31 maja wystąpi łącznie 25 artystów: Otsochodzi, Lady Pank, Wiktor Dyduła, Lanberry, Szpaku, Opał, Oki, Enej i Bum Bum Orkestar, Louis Villain, Myslovitz, Chivas, Małpa, Tribbs, T.Love, Daria ze Śląska, Tede, Kayak, Kawa z Mlekiem, How We Met, Bracia Figo Fagot, Wojtek Szumański, Mrozu, Flirtini oraz Kaz Bałagane. Koncerty będą odbywać się na dwóch scenach: Scena Cześć! UWM będzie znajdować się w tej samej lokalizacji, co w przypadku poprzednich edycji. Scena Warmia i Mazury, która powstała we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanie w niewielkiej odległości od pierwszej ze scen. Łącznie każdego dnia będzie można uczestniczyć w 8 koncertach i przeżywać muzyczne emocje razem z innymi uczestnikami Kortowiady 2025.