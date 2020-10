Korzysta ze sławy. Żąda od mediów horrendalnych kwot za wypowiedź

" Rolnik szuka żony " od lat cieszy się kilkumilionową widownią. Program randkowy TVP przyczynił się do zawarcia kilku małżeństw, które przetrwały próbę czasu. Jedną ze szczęściar, która odnalazła miłość w show, była Małgorzata Borysewicz.

Młodszy od niej Paweł od razu wpadł jej w oko, a on momentalnie tak się zakochał, że zostawił w jednej chwili pracę za granicą i przyjechał do Polski, by starać się o jej serce. Kilka miesięcy później już spodziewali się dziecka.