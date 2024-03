Kosmetyki do brwi NYX Professional Makeup w drugim odcinku "Czas na Show. Drag Me Out"

Kredka do brwi numer 1 od NYX Professional Makeup to główna kosmetyczna bohaterka drugiego odcinka "Czas na Show. Drag Me Out". Micro Brow Pencil w pełni zasłużyła na swój tytuł i uwagę w programie. Niepozorna z wyglądu kredka ma bowiem wiele do zaoferowania. Pozwala precyzyjnie wypełnić rzadsze obszary i zdefiniować naturalny kształt łuków. Formuła odporna na rozmazywanie to natomiast gwarancja tego, że makijaż nie będzie wymagał poprawek. Do tego kredka jest niezwykle poręczna i łatwa w obsłudze, więc choć mowa o marce kosmetycznej stawiającej na profesjonalne podejście do make-upu, to sprawdzi się nawet w ręce amatora.