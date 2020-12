Kosmiczna suma. Doda zdradziła, ile chciał Norbi za piosenkę do filmu

Doda powoli kończy prace nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". Premiera ma się odbyć już niebawem. Piosenkarka uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak wyglądały negocjacje muzyki do filmu. Okazuje się, że Norbi podał artystce taką sumę, że gwiazda omal nie spadła z krzesła.

"Dziewczyny z Dubaju" mają być hitem nadchodzącego roku. W końcu do kin trafi pierwszy film Dody. Piosenkarka powoli kończy prace nad filmem. Z tej okazji artystka zorganizowała transmisję live na swoim instagramowym profilu, na którym opowiedziała fanom, jak wyglądała praca na planie i negocjacje.

Artystka zdradziła, że chciała wykorzystać w swoim filmie hity, które pasowałyby do czasu akcji filmu. Doda odezwała się nawet do 50 Centa, który zgodził się na wykorzystanie jego utworu w "Dziewczynach z Dubaju". Piosenkarka zadzwoniła również do Norbiego. Chciała wykorzystać w swoim filmie "Kobiety są gorące". Jednak polski artysta bardzo zaskoczył gwiazdę.

Norbi chciał kosmicznej sumy za wykorzystanie jego piosenki w filmie

- À propos muzyki do mojego filmu, powiem wam, jak pazerność gubi - zaczęła piosenkarka. - Chcę, aby w filmie muzyka oscylowała wokół lat, w których akcja się toczy. To jest mniej więcej dekada 2000-2010. Chciałam użyć największych hitów z tego czasu, żeby muzyka naprowadzała, jakie to były czasy. Znalazłam mega hity światowe - zdradziła Doda.

- Zadzwoniliśmy do 50 Centa, dostaliśmy prawa do wykorzystania muzyki za 15 tys. dolarów. Natomiast w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, żeby może wziąć też "Kobiety są gorące". Zadzwoniliśmy do Norbiego. Norbi krzyknął nam 80 tys. zł. Mówię więc: "Stary, to już wolę wziąć dwóch 50 Centów i mieć z jednego dolara". Czujecie to? Także tak to właśnie wygląda... - opowiedziała gwiazda.

"Dziewczyny z Dubaju" to film, który opowie historię młodej dziewczyny, która marzy o wielkim świecie. W końcu podejmuje się pracy jako ekskluzywna dama do towarzystwa i z czasem zaczyna werbować do Dubaju polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i popularne modelki. Premiera filmu jest zaplanowana na 21 stycznia 2021 r. Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska, a nad scenariuszem pracowali m.in. Doda, Perer Pasyk, Mitja Okorn.

