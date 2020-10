Koterski z ogromnym brzuchem pozuje na Instagramie. Czas schudnąć?

Michał Koterski przez wiele miesięcy przygotowywał się do roli Edwarda Gierka. Teraz aktor opublikował zabawne zdjęcie, na którym pozuje ze swoim trenerem. Będzie odchudzanie?

Już niebawem zobaczymy Michała Koterskiego w roli Edwarda Gierka w filmie "Gierek". Produkcja opowie o I sekretarzu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Jednak tym razem Michał Koterski pokazał zdjęcie z treningu, a uwagę przykuwa jeden szczegół. W oczy rzuca się duży brzuch aktora. Okazuje się, że Koterski podszedł do swojej roli bardzo poważnie. Aktor przytył 20 kg w 2,5 miesiąca. Z takich metamorfoz znany jest m.in. Christian Bale, który do roli w filmie "Mechanik" schudł 30 kg.

Michał Koterski wrócił do treningów. Zdjęcia do "Gierka" skończone?

"Ostre Cięcie!!! Koniec laby, wracamy do gry" - tak rozpoczyna swój post aktor. "W dwa i pół miesiąca przytyłem do filmu 20 kg. Ważę teraz 104 kg. Jak myślicie, czy w dwa i pół miesiąca uda mi się wrócić do starej wagi, czyli 84 kg??? Mój trener @majewskii_damiann mówi, że tak" - czytamy w opisie.

Okazuje się, że fani naprawdę wierzą w aktora. Pod postem pojawiło się wiele motywujących i pozytywnych komentarzy. "Uda się. Myślę, że trudniejsze sytuacje Pan dał radę pokonać. Powodzenia", "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą".

Jedna z fanek zwróciła uwagę na to, że przybranie tylu dodatkowych kilogramów w kilka miesięcy nie należy do najzdrowszych praktyk. "Ale poświęcenie! Za zdrowe to to nie jest, no ale cóż" - napisała internautka. Misiek Koterski nie pozostawił tego komentarza bez odpowiedzi. "Nie takie rzeczy w życiu się robiło" - odpowiedział aktor.

Powrót Michała Koterskiego na siłownię może sugerować, że zdjęcia do "Gierka", które rozpoczęły się 27 lipca, dobiegły już końca. Kiedy odbędzie się premiera filmu? Wszystko wskazuje na to, że widzowie będą mogli wybrać się do kin już 15 października 2021 roku.

