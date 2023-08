Kotońska w bikini. Schudła 40 kilogramów

"Bądź wytrwała, systematyczna, trzymaj się wyznaczonej drogi w tym, co robisz. Nie daj sobie wmówić ze nie można, bo można. Każdy mały krok prowadzi do sukcesu. Są dwie drogi - albo się poddasz przy samym starcie, albo pofruniesz do mety, pokonasz wszystkie przeszkody! Uwierz, wiele razy byłam na starcie, upadałam, poprawiłam koronę i leciałam dalej. Były momenty, gdzie do mety brakowało już tak niewiele, a jednak czegoś zabrakło. Po wielu próbach dziś jestem na MECIE i czekam tam na CIEBIE. Wiem, że jeszcze dużo przede mną, ale śmiało mogę napisać MAM TO. Fruń po swoje - będę ci kibicować" - czytamy w opisie.