Kourtney Kardashian kusi swoich widzów. Jej bikini nie zasłania wiele

Kourtney Kardashian, jako że zawsze jest na celowniku fotoreporterów, musi prezentować się nieskazitelnie. Nawet na wakacjach nie pozwoliła sobie w tym aspekcie na odrobinę luzu.

Kourtney Kardashian, choć nie tak często jak Kim czy Kylie, stale musi mieć się na baczności, bo nigdy nie wie, kiedy spotkają ją paparazzi. Zdjęcia, na którym wygląda źle raczej nie są jej marzeniem, dlatego celebrytka dba o swoją prezencję i nie odpuszcza nawet na wakacyjnych wyjazdach. Musi być to trudne, by w chwili odpoczynku myśleć o tym, by fryzura była dobrze ułożona, a tusz się nie rozmazał.