Kourtney Kardashian opublikowała urocze zdjęcie. Internauci nie powstrzymali się jednak od złośliwości

Kourtney Kardashian, jak przystało na pełnoprawną celebrytkę, lubi chwalić się zdjęciami swoich dzieci. Wiadomo, im bardziej urocze zdjęcie, tym większe zasięgi i popularność. Przeważnie pod tego typu zdjęciami królują pochlebne komentarze, jednak tym razem internauci nie mogli powstrzymać się od złośliwości.

Kourtney Kardashian bardzo często udostępnia na Instagramie zdjęcia swoich dzieci. Nic dziwnego - to prawdziwe słodziaki. Tym razem na jej profilu pojawiły się urocze fotki Reigna - syna celebrytki. Trzeba przyznać, chłopiec wygląda przeuroczo i już teraz ma zadatki na fotomodela. Przed obiektywem czuje się jak ryba w wodzie i zupełnie się nie krępuje. Stoi miny, pozuje - wygląda to naprawdę świetnie.

Mimo że zdjęcia chłopca były naprawdę urocze, internauci znaleźli coś, do czego mogli się przyczepić. Części z komentujących nie pasował wygląd syna celebrytki. Fakt, Reign ma długie włosy. Nie oznacza to jednak, że wygląda jak dziewczynka. Internauci popuścili jednak wodze fanazji. "To nie jest dziewczynka?", "Jestem nieco zszokowana", "Myślałem, że to zdjęcie córki Kourtney".