Kourtney Kardashian zadrwiła z siostry. Wszystko przez diamentowy kolczyk

Słowa Kourtney to oczywiste nawiązanie do pamiętnej sceny z szóstego sezonu "Z kamerą u Kardashianów". W jednym z odcinków widzowie zobaczyli słynny już lamentu Kim Kardashian podczas rodzinnych wakacji na Bora-Bora. Ówczesny wybranek celebrytki, Kris Humphries, postanowił wrzucić ją do oceanu. Niewinny żart sprawił, że Kim zgubiła diamentowy kolczyk wart 75 tysięcy dolarów (dziś ponad 296 tysięcy złotych). Gdy celebrytka zorientowała się, że drogocenna błyskotka wpadła do oceanu, błyskawicznie zalała się łzami.