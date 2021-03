Pokazała zdjęcie z sypialni. Luksus to mało powiedziane

Małgorzata Kożuchowska to zdaniem fanów nie tylko znakomita aktorka, ale i ikona stylu. Od czasów roli Hanki Mostowiak, która przyniosła jej popularność i, z którą zerwała kategorycznie dziesięć lat temu, aktorka przeszła wielką metamorfozę. Choć niebawem skończy 50 lat, trudno w to uwierzyć, patrząc na jej niewiarygodną figurę i młodzieńczy wygląd. Kożuchowska w wywiadach wielokrotnie podkreśla, że wiek nie jest dla niej żadnym problemem. Patrząc wstecz, zamiast żalu za tym, co minęło, czuje głównie dumę z tego, co osiągnęła - "skąd pochodzę, co zrobiłam i ile musiałam włożyć wysiłku, by być tu, gdzie jestem" - mówiła jakiś czas temu na łamach "Vivy!". Fani cenią ją nie tylko za takie podejście, ale i poczucie humoru, które widać w jej mediach społecznościowych.