Kradzieży pomnika marszałka na Dolnym Śląsku. Akcja legnickiej policji

Mężczyźnie przedstawiono kilka zarzutów. Oprócz kradzieży pomnika został on oskarżony o kradzież samochodów oraz przyczepki samochodowej wraz z pontonem i akumulatorem. Według policji zniszczył on też ogrodzenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy. Pokrzywdzeni ponieśli straty w wysokości niespełna 100 tysięcy złotych. Część skradzionego mienia, w tym pomnik, zostały odzyskane.

34-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.Był on już wcześniej karany. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.