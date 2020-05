Kristen Bell doradza matkom, jak wychowywać dzieci. Jej 5-letnia córka wciąż chodzi w pieluchach

Aktorka znana z serialu "The Good Place" jest mamą dwóch córek. W swoim programie "Momsplaining with Kristen Bell" zdradziła, że nie łatwo jej namówić młodszą pociechę do korzystania z toalety.

Głosuj Głosuj Podziel się

Kristen Bell zdradziła rodzinny sekret. (Getty Images)