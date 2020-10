Kristen Stewart na temat swojej seksualności. Nie było jej łatwo

ZOBACZ TAKŻE: Miley Cyrus kocha się w Kristen Stewart

- Kiedy pierwszy raz zaczęłam spotykać się z dziewczyną, od razu zapytano mnie, czy jestem lesbijką. Pomyślałam: "Boże, mam 21 lat". Czułam, że może były rzeczy, które raniły ludzi, z którymi byłam. Nie dlatego, że wstydziłam się otwarcie być homoseksualna, ale dlatego, że w pewnym sensie nie lubiłam pokazywać tego publicznie. To było jak kradzież. To był okres, kiedy byłam ostrożna. Nawet w moich poprzednich związkach, które były hetero, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie zostać sfotografowanym podczas robienia czegokolwiek - czegoś, co przestałoby być nasze - zdradziła gwiazda.