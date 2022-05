Kristen Stewart w Cannes. Milimetry dzieliły ją od wpadki

Kristen Stewart przybyła do Cannes, aby promować najnowszy horror Davida Cronenberga, a którym obok Viggo Mortensena i Léi Seydoux gra jedną z głównych ról. O "Crimes of the Future" już jest głośno, jednak wybory modowe znanej ze "Zmierzchu" aktorki mógłby wywołać jeszcze większy skandal.