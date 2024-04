Król Karol III wyciągnie rękę do Harry'ego i Meghan? Wszystko przez wnuki

Książę Harry od czterech lat prowadzi życie z dala od rodzinnego kraju, w słonecznym Montecito. Kolejnymi wyznaniami na temat sekretów rodzinnych książę zdołał zniechęcić do siebie część rodziny królewskiej, co skutkuje jego rzadkimi wizytami w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz Harry pojawił się w Londynie 5 lutego, by dzień później spotkać się z ojcem, u którego zdiagnozowano raka. Spotkanie trwało jednak krótko - po 45 minutach król Karol III zakończył rozmowę z synem i odleciał helikopterem do Norfolk w towarzystwie królowej Camilli. Wygląda na to, że niespodziewane nawiedzenie przez syna nie było zgodne z planami monarchy... Brytyjskie media donosiły wówczas nawet, że monarcha "nie był zachwycony" spontaniczną wizytą potomka.