Król Karol opublikował zdjęcie z Williamem. "Trudno w to uwierzyć..."

Na fotografii na oficjalnym królewskim koncie instagramowym widzimy Karola III wraz ze starszym synem Williamem przy wspólnie zasadzonym młodym klonie. To, że król wybrał do zdjęcia nie żonę, a właśnie syna, jest bardzo symboliczne. W końcu to William jest przyszłością monarchii. Być może kiedyś to on zasadzi drzewo wraz ze swoim synem Georgem, by upamiętnić Karola III.