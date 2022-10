Król Karol poinstruował dziennikarzy, jak mają zwracać się do Camilli

"Ciekawe jest to, dlaczego przyjął się termin 'królowa małżonka'. Sądzę, że głównym powodem było to, że ten termin nie jest osłuchany, nie jest bardzo popularny. Tak przedstawiono Camillę w oficjalnym oświadczeniu o śmierci królowej, więc wszystkim wydawało się to jasne, że tak mają się do Camilli teraz zwracać. Jednak żadna królowa do tej pory się takim tytułem nie posługiwała" - punktuje i dodaje, że gdy Karol miał poprosić "The Times" o zmianę tytułu Camilli w tekstach, to Pałac Buckingham na oficjalnej stronie rodziny królewskiej posługuje się cały czas terminem "królowa małżonka", co ma świadczyć o nieporozumieniu w komunikacji.