Król Szwecji wygłosił orędzie. "Mam 74 lata i przeżyłem wiele kryzysów"

Król Szwecji zwrócił się też do poddanych, którzy tak jak on przeżywają teraz Wielki Tydzień i czekają na święta Wielkanocy. Zdaje sobie sprawę, że w tym roku będzie to smutny czas bez spotkań z bliskimi i wyjazdem do rodziny. - Ale musimy to zaakceptować. Przemyśleć i przygotować się do pozostania we własnych domach - mówił monarcha.