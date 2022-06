Królewska biografka oceniła zachowanie Harry'ego podczas jubileuszu królowej. "Wściekły"

W rozmowie z "The Sun" Levin powiedziała: - To, co naprawdę się wyróżniało tego dnia, to gniew Harry'ego. On nosi emocje na twarzy. Wyglądał na absolutnie wściekłego. Mógł mieć wówczas wiele odczuć. Może doszło do niego po raz kolejny, z czego zrezygnował. Jest autodestrukcyjny i może żałować tego, co stracił.