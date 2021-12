Królowa Elżbieta II dzwoni tylko do dwóch osób. O kogo chodzi?

W nowym odcinku podcastu "The Royally Us" królewski komentator Jonathan Sacerdoti wyjawił, że królowa Elżbieta II posiada telefon marki Samsung, który jest wyposażony w specjalny system antywłamaniowy. Został on zainstalowany przez MI6, czyli brytyjską służbę wywiadowczą. Mężczyzna zdradził też, do kogo najczęściej dzwoni królowa. Są to dwie konkretne osoby.