Królowa Elżbieta II zapewniła jednak wsparcie "mentorów" dla Meghan Markle

Według najnowszych doniesień Meghan Markle otrzymała odpowiednią pomoc przy wejściu do rodziny królewskiej. Zespół "mentorów" zatrudniła specjalnie dla niej królowa Elżbieta II. To by zaprzeczało teorii Meghan z wywiadu, że nie dostała żadnego wsparcia.

Meghan Markle miała jednak dostać odpowiednią pomoc od królowej Źródło: Getty Images