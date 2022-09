Królowa Elżbieta miała przed śmiercią jedno życzenie. Marne szanse na spełnienie

Po śmierci królowej nadzieje na pojednanie wśród Windsorów ożyły. Zwłaszcza wtedy, kiedy Harry i William pokazali się we czworo, z żonami, po wspólnym czuwaniu przy trumnie babci. Niestety, tę atmosferę odprężenia zatruły drobiazgi. A to Harry został pozbawiony inicjałów Elżbiety na swoim mundurze, a to cofnięto mu zaproszenie na spotkanie z przywódcami innych państw... Wreszcie księcia Sussex i jego żonę "wypchnięto" na pogrzebie do drugiej, czyli w ich przekonaniu, oślej ławki.