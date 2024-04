Królowa Letizia zadaje szyku podczas wizyty w Holandii. Postawiła na odważne kolory

Letizia i król Filip VI zawitali do Holandii we wtorek. W środę małżonkowie pojawili się na oficjalnym bankiecie w pałacu w Amsterdamie, podczas którego dołączyła do nich holenderska królewska para - król Wilhelm Aleksander i jego żona, Maksyma. Następnego dnia Letizia i królowa Niderlandów wspólnie odwiedziły zaś centrum LAB6 w Amsterdamie, gdzie organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla młodych ludzi w wieku od 12 do 23 lat.