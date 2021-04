Królowa wyłamała się z wiekowej tradycji po pogrzebie męża

Pogrzeb księcia Filipa odbył się w sobotę 17 kwietnia. Była to pierwsza tego rodzaju ceremonia dla wielu młodszych członków rodziny królewskiej, ale też dla wielu pokoleń obywateli, którzy śledzą losy brytyjskiej monarchini i jej bliskich. Tym samym mogliśmy na własne oczy przekonać się, jak wyglądają wiekowe tradycje związane z pogrzebami. Salwy honorowe ogłaszające i kończące minuty ciszy, zasady ubioru dla prezenterek i prezenterów brytyjskich stacji telewizyjnych, zasady ubioru podczas samego pogrzebu, formowanie konduktu żałobnego... Dla tych, którzy nie widzieli pogrzebu księżnej Diany, to zupełna nowość.

Rodzina królewska i tak wyłamała się z wielu obowiązujących przed wiekami tradycji. Wszystko to dla księcia Filipa, który nie chciał, by z jego pogrzebu robiono wielkie show. Okazuje się, że są też drobniejsze tradycje, którym królowa mówi: "pas".

Magazyn "People" informuje, że królowa - w przeciwieństwie do poprzednio panujących monarchów - zrywa z tradycją używania żałobnej papeterii z czarną ramką. Takie dokumenty wysyłane były do tej pory w oficjalnej korespondencji Pałacu, by podkreślić, że nadawca wiadomości jest w żałobie i należy to uszanować.