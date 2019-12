"Kropla prawdy" z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych Piotr Stramowski i Krzysztof Czeczot

"Kropla prawdy" to serial opowiadający historię grupy przyjaciół, którzy odwiedzają północną Szkocję. Na miejscu, okazuje się, że wynajmowany przez nich dom skrywa mroczne tajemnice, a jego ponury właściciel to człowiek o niezwykle zagadkowej przeszłości. Wkrótce bohaterowie trafiają na trop skarbu, który w trakcie wojny został ukryty przez master blendera miejscowej destylarni. Jednak, żeby go znaleźć, będą musieli zmierzyć się z duchami przeszłości…

(Materiały prasowe)

- Ludzie przygotowali się bardzo profesjonalnie do stworzenia tego krótkiego metrażu. W związku z tym, że ten projekt jest krótki, to możemy go jakościowo zrealizować. Uważam, że całość wygląda bardzo filmowo - powiedział Piotr Stramowski.

W rolach głównych zobaczymy Piotra Stramowskiego – właściciela jednego z najgorętszych nazwisk ostatnich lat polskiego show biznesu, i Krzysztofa Czeczota, żywej legendy teatru. Towarzyszyć im będą Monika Pikuła, Karolina Porcari oraz Philip Lenkowsky, który wcieli się w intrygującego właściciela domu.

Aktorom świetnie pracowało się na planie. Wszyscy bardzo się ze sobą zgrali, dzięki czemu praca przebiegała sprawnie w przyjemnej atmosferze.

- Fajne chłopaki, fajne dziewczyny, świetna ekipa. Chemia wytworzyła się na planie. Taka sytuacja to jest dar. Taki prezent od losu, że nie trzeba się męczyć na zdjęciach - oceniła Karolina Porcari.

Serial można zobaczyć na dedykowanej platformie, na kanale YouTube serialu, a także na platformach partnerskich: CDA i CDA Premium.

