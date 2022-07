Krystyna Janda łamie kolejne tabu. Każdy serial powinien mieć bohaterkę, która jest chora

- W wielu tekstach, które przenoszę na scenę są poruszane problemy zdrowotne i bardzo często bohaterami tych sztuk są osoby chore na raka. Uważam, że każdy serial powinien mieć postać kobiety, która jest chora. To jest podstawowa droga do trafienia do najszerszej publiczności. Każdy powinien mieć swoją chorobę w serialu i ją leczyć w trakcie tych lat i mówić jak ją leczy, gdzie chodzi do lekarza itd. - stwierdziła Krystyna Janda podczas ostatniego Kongresu Zdrowia Kobiet.