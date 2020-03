Krystyna Janda: nie pójdę na wybory 10 maja

Krystyna Janda mówi WP, że jej zdaniem wybory 10 maja się nie odbędą. – To co robi PiS to nieracjonalne bzdury – recenzuje aktorka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krystyna Janda jako Lily w Och-Teatrze (East News)