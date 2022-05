"Był moim ulubionym papieżem". Janda postawiła diagnozę

Kożuchowska często podkreśla swoje przywiązanie do wiary i Kościoła katolickiego, czego nie można powiedzieć o Krystynie Jandzie. - Występuję z Kościoła, instytucjonalnego oczywiście, dalej to jest moja prywatna sprawa, co ja sobie zrobię z moim Panem Bogiem, jak ja sobie będę z nim dalej rozmawiała. Ale mam dosyć tej instytucji. Personel naziemny ma Pan Bóg nie najlepszy - mówiła Janda 11 lat temu w "Gazecie Wyborczej".