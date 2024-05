Krystyna Janda zachwyca się swoją synową. Partnerka jej syna nie jest Polką

- Mam swoje ulubione dziecko wśród nich. Jest to partnerka syna - Wietnamka. Chung ma najczulsze serce, jakie kiedykolwiek spotkałam. To było tak miłe, że jak moja matka umierała, to Chung cały czas się nią opiekowała. Miała takie poczucie odpowiedzialności. Ale to wynika z wychowania. Jest w Polsce od 7. roku życia. Jej rodzice byli emigrantami po wojnie w Wietnamie. Profesorami na uniwersytecie. Ona jest malarką. Natomiast jej rodzice wrócili do Wietnamu. Tam jest tak, że jak rodzice dochodzą do pewnego wieku, to dzieci się muszą nimi zająć. Więc po prostu oni wrócili, żeby się nimi zajmować. Obowiązek zajmowania się starszymi jest taką ich tradycją - powiedziała Krystyna Janda.