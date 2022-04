Krystyna z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak je surowe mięso. Nie rozumie, dlaczego ludzie mają z tym problem

Widać na nim jak Krystyna je surowe mięso i wcale nie jest to tatar. Słychać też, jak reaguje na krytyczne komentarze pod swoim adresem wywołane zamiłowaniem do tej formy spożywania mięsa. Krystyna z "Rolnika" zapewnia jednak w opisie do nagrania: "Bez obaw, nie znajdziecie tego w moich jadłospisach!". Mimo to przyznaje, że wciąż nie rozumie, "dlaczego ludzie mają problem z surowym mięsem?!".