Krystyna Kofta o życiu po udarze. "Dałam sobie pozwolenie na głośne przeklinanie"

Krystyna Kofta kilkanaście lat temu zmagała się z rakiem piersi. Teraz znów dotknęła ją ciężka choroba. Pisarka przeszła udar. Autorka dużo czasu spędziła w szpitalu, ale w rozmowie z magazynem "Viva!" wyznała, że już po trzech dniach doszła do siebie i starała się być aktywna. Czytała książkę i pisała SMS-y do bliskich. Ciężko jednak zniosła to, że z powodu pandemii bliscy nie mogli jej odwiedzać.