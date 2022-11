Krystyna Prońko oceniła Dawida Podsiadłę. Padły gorzkie słowa

Zaskakiwać może odpowiedź legendy polskiej sceny muzycznej. - Socjologiczno-psychologiczne na pierwszym miejscu, a dopiero potem muzyczne. Dawid pisze bardzo dobre teksty, ale do muzyki bym się czepiła. Zresztą nie tylko do niego. On warunki wokalne ma raczej cienkie - odpowiedziała bez ogródek Prońko dodając, że również nie zachwyca ich twórczość takich artystek, jak Monika Brodka czy Daria Zawiałow.