Kryzys w związku Katarzyny Glinki. Da mu drugą szansę po urlopie na Zanzibarze?

Wydawać by się mogło, że ostatnie miesiące u Katarzyny Glinki to nieustające pasmo radości i sukcesów. Kilka tygodni temu aktorka wprowadziła się do nowego domu wraz z dwójką dzieci: rocznym Leo oraz 9-letnim Filipem, synem ze związku z pierwszym mężem, Przemysławem Gołdonem. Niestety jej obecny związek z biznesmanem Jarosławem Bienieckim przechodzi poważny kryzys. Ponoć gwiazda podjęła już ostateczną decyzję.