Karolina Skiba dba o męża, jak może. "Krzyś mega przy mnie odmłodniał"

Pod koniec sierpnia, w Łodzi, rodzinnym mieście panny młodej, Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska złożyli sobie ślubną przysięgę. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, ale połączyło silne uczucie, przypieczętowała tym samym swój kilkunastomiesięczny związek, który od początku budził kontrowersje. Dla nowej ukochanej Skiba zdecydował się zakończyć po 30 latach swoje - fikcyjne od lat jak twierdził - pierwsze małżeństwo i ponownie się ożenić, udowadniając tym samym, że to, co łączy go z modelką, to nie jest przelotny romans, a prawdziwa miłość.