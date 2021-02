Krzysztof Ibisz i jego była żona świętują urodziny syna

Krzysztof Ibisz jest dumnym tatą. Prezenter chętnie chwali się synem Vincentem w mediach społecznościowych. Chłopak skończył właśnie 15 lat. Z tej okazji jego rodzice wyprawili mu przyjęcie urodzinowe. Choć nie są już razem od lat, utrzymują przyjacielskie stosunki. A fani wciąż mają nadzieję, że kiedyś do siebie wrócą.

Choć przez długi czas Krzysztof i Anna Nowak-Ibisz kłócili się po rozwodzie o alimenty, to ich stosunki są obecnie bardzo przyjacielskie. Para często się spotyka i publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Popularny prezenter twierdzi, że to wszystko dla dobra syna.

Krzysztof Ibisz z byłą żoną nabiera odporności podczas spaceru

Ibisz opublikował na Instagramie nagranie z przygotowań do przyjęcia. "Dziś imprezka. Świętujemy 15. ur. @vincentibisz Wielkie przygotowania" - napisał i dodał hasztag "ex, a jednak do pary".