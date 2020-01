Krzysztof Ibisz jest blisko związany z mamą. Wiele razem przeżyli

Krzysztof Ibisz dorastał w rozbitej rodzinie i choć pozostał z ojcem w dobrych relacjach, to największe wsparcie zawsze miał od mamy. – Krzyś jest bardzo rodzinny – mówi pani Mirosława, która od lat znajduje się w "grupie wsparcia" Ibisza.

Krzysztof Ibisz opublikował ostatnio na Instagramie zdjęcie z mamą, którą zabrał do kina na… "Jak zostałem gangsterem" . Pani Mirosława nie była zachwycona wulgarnymi dialogami ("Tylu brzydkich słów nie słyszałam w całym moim życiu"), ale syn podsumował wspólne wyjście jako "super wieczór". Jak czytamy w "Dobrym Tygodniu", prezenter jest blisko związany ze swoją mamą, na której zawsze może polegać.

Obejrzyj: Z tymi co się znają - Bedoes

- Jest w mojej "grupie wsparcia". Wiem, że gdy ją o cokolwiek zapytam, szczerze powie, co myśli – mówił Ibisz w tygodniku. Co najważniejsze, pani Mirosława nie owija w bawełnę ("nie garb się", "nie mów tak szybko"), za co syn jest jej zawsze wdzięczny.