Krzysztof Ibisz na wakacjach z synem. Pokazał wspólne zdjęcia

Krzysztof Ibisz jest ojcem trzech synów z trzech różnych związków. Tworzy patchworkową rodzinę i często daje do zrozumienia, że dzieci zawsze stawia na pierwszym miejscu. Dba o to, by mieć dobry kontakt z każdym z synów, dlatego też spędza z nimi możliwie każdą wolną chwilę.