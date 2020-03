Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcie z bliskimi. Tak wykorzystują czas kwarantanny

I właśnie na spacer po lesie postanowił się wybrać Krzysztof Ibisz z bliskimi. Prezenter dobrze zna ostatnie rozporządzenia względem zachowania środków ostrożności. W końcu to on poinformował o zawieszeniu rozpoczętej dopiero serii "Tańca z gwiazdami" i przeniesieniu jej na jesień .

Zdjęcie, jakie Ibisz zamieścił w sieci nawiązuje także do powielanej w mediach rady, aby czas kwarantanny spędzić w gronie bliskich i poświęcić go na rozmowę, spacer, bycie razem. Nie da się ukryć, że Ibiszowie wykorzystali okazję i spędzili ten czas produktywnie.

Ex żona, ex mąż, wciąż aktualne ich dziecko/ i Nicpoń Super Pies zdobywają odporność w lesie” podsumował wypad z właściwą dla siebie dozą humoru prezenter.