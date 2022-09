Krzysztof Ibisz zdradził Dodzie swój największy sekret. Nie zna go nawet jego żona!

Krzysztof Ibisz jest bardzo aktywnym człowiekiem. Mimo wielu zleceń znajduje jeszcze czas, by prowadzić Instagram, gdzie chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Ostatnio opublikował post, na którym do aparatu uśmiechają się oboje z Dodą, a w podpisie wyznał, że Dorota Rabczewska to pierwsza osoba na świecie, z którą podzielił się swoim najpilniej strzeżonym sekretem "młodowieczności"!