Krzysztof Jaryczewski trafił do szpitala. Jego stan jest poważny

Na szczęście muzyk jest przytomny. Mimo to jego stan jest poważny, na co wskazują zdjęcia opublikowane przez Jaryczewskiego. Choć sam śmieje się, że wyczerpał już kilka żyć.

"Show must go on. Morfinę dali, sprężynkę wsadzili i jedziem dalej. Dziękuję za wasze wsparcie. Let’s rock’n roll i do przodu. Podziwiam lekarzy, pielęgniarki, personel zawsze, zwłaszcza w tych czasach dla nich wielkie serce, nomen omen jest już ok, ale był dość rozległy zawał. Sam się doczłapałam, zamiast wezwać karetkę. Już dostałem lekki oprd… za co też dziękuję. Dziękuję Haniu za szlafroczek. Na razie wyczerpałem trzy życia i nie wiem, czy zostało jeszcze zapasowe… Lepiej nie sprawdzać" - napisał Krzysztof Jaryczewski na Facebooku.