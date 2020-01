Krzysztof Kiersznowski rozstał się z partnerką. To przez różnicę wieku?

Krzysztof Kiersznowski przez kilka lat cieszył się szczęściem u boku młodszej o 33 lata kobiety. Niestety sielanka dobiegła końca.



Jednak z biegiem czasu różnica pokoleniowa dała o sobie znać. Para przechodziła kryzysy, rozstawali się i do siebie wracali. W końcu nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

Na pytanie dziennikarza portalu pomponik.pl, czy w jego życiu jest obecnie jakaś kobieta, odpowiedział: - Nie, jest mi dobrze tak, jak jest. Wolę spędzać czas z dziećmi, z wnukami, z przyjaciółmi. I myślę, że jeśli człowiek jest zadowolony z siebie i z najbliższego otoczenia, a to najbliższe otoczenie zadowolone z niego, to nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne.